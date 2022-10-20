Profesyonel kariyerine 1999-2000 sezonunda Sivasspor'da başlayan sol bek Hayrettin Yerlikaya, uzun yıllar takım kaptanlığı yaptı.

Futbol kariyerini 2013'te kırmızı-beyazlı ekipte noktaladıktan sonra bir süre Sivasspor'un altyapısında antrenör olarak görev alan 41 yaşındaki Yerlikaya, yeni yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması amacıyla Yerlikaya Futbol Kulübünü kurdu.

Yerlikaya, Sivas'ta amatör olarak başladığı futbol hayatında uzun yıllar Sivasspor formasını giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Yetenekli çocuklarımız var"

Yerlikaya, hayalindeki futbol kulübünü kurmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirtti. Yerlikaya, yeni kurulmuş bir kulüp olduklarını aktardı.

"Yaklaşık 4 ay oldu ve ciddi yol aldığımızı düşünüyoruz. İnanılmaz keyifli gidiyor ve inanılmaz mutluyum. Çocuklarla çalışmak ve onlara bir şey öğretiyor olmak keyif veriyor. İyi çalışıyoruz, çocuklarımız da inanılmaz gelişim sağlıyor. Bu süreci iyi değerlendirdiğimiz zaman iyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Yetenekli oyuncularımız var, onları Türk futboluna kazandırma anlamında elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız."

"Sivaslı çocuklara faydalı olma, katkı sağlama anlamında uğraşıyorum"

Yerlikaya, Sivas'ta altyapıdan yetişen çocukların Sivasspor'da oynamasını çok arzuladığını vurguladı.

"Bu işin eğitimini aldığımı düşünüyorum, yaklaşık 15 yıllık da profesyonel hayatım var. Çocuklara, doğrusu neyse onu aktarma adına hamlelerimizi ve antrenmanlarımızı yapıyoruz. Şehirde bu yönde büyük bir eksiklik olduğunu düşünerek, bu hamleyi yaptım. Sivaslı çocuklara faydalı olma, katkı sağlama anlamında uğraşıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Sivasspor altyapısında görev yaptığını ve eksikleri gördüğünü anlatan Yerlikaya, belirlediği planları uygulayacağını dile getirdi.

"Amatör takım sayısı inanılmaz azalmış vaziyette"

Yerlikaya, Sivas'ta son dönemde tesisleşmeyle amatör spora verilen öneme de dikkat çekti.

"Çocuklara mümkün olduğu kadar çim sahalarda çalışmanın daha keyifli, daha önemli olduğunu söylüyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze planlarımı ve fikirlerimi anlattığımızda inanılmaz destek verdi. Sağ olsun tesisi bize tahsis etmesiyle çocuklara çok güzel bir ortam sunduğumuzu düşünüyorum. Sivas futbolu adına her geçen gün güzel şeyler yapılmaya başlandı. İnşallah bu devam eder. Amatör takım sayısı inanılmaz azalmış vaziyette ve inşallah her geçen gün bu sayı artar. Elimizden geldiği kadar takım sayısını çoğaltıp Sivas futboluna katkı sağlarız."

[Fotoğraf: AA]

Futbol kulübündeki çocuklardan Mehmet Han ise kendisine Hayrettin Yerlikaya'yı örnek aldığını belirterek, "Babam hep Hayrettin hocamızı anlatırdı. Ben de onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammet Yusuf Gün de futbola emek veren Hayrettin Yerlikaya'nın kulübünde oynamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Sivasspor forması giymeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]