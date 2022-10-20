Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, Trabzonspor maçından da puan ya da puanlar almak istediklerini vurguladı.

"Kolay olmayacağını biliyoruz. Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantre hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkesin kapasitesinin çok üstüne çıkması ve takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum."

Çalımbay, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldıklarını anımsattı.

"En büyük hedefimiz Medipol Başakşehir maçıydı. Oradan mutlaka iyi şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Net bir galibiyet aldık. Daha sonra oynadığımız Ballkani maçını da kazanmamız gerekiyordu ve onu da iyi bir şekilde bitirdik. Bu sene kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu, beraberliklerimiz çoktu. Giresunspor maçı çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında attığımız gollerle de galip geldik."

Çalımbay, takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydetti.

"4-5 maç sonra ligde ara olacak. Çok maç oynadık, arkadaşlarımız yoruldu. Dinlenmeleri için bir süre izin vereceğiz. Ardından da çalışmalarımıza başlayacağız. İlk yarıda şanssız puan kayıpları yaşadık, bunları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız."