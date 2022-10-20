Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Ligde 10. hafta heyecanı başlayacak
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası 21 Ekim Cuma günü oynanacak bir maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşılaşacak.
Hafta ilk maçında Eyüpspor ile Sakaryaspor, saat 20.00'de Eyüp Stadı'nda karşılaşacak.
Ligde oynanacak karşılaşmalar şöyle:
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
16.00 Altay- Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
Etiketler: TFF 1. Lig
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