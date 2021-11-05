Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivassporlu futbolcu Gradel Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 13 Kasım'da sahasında Mozambik, 16 Kasım'da ise deplasmanda Kamerun ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.
Ülkesinin formasını 2011 yılından itibaren terletmeye başlayan Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bugüne kadar 87 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.
33 yaşındaki başarılı orta saha oyuncumuz Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 13 Kasım’da sahasında Mozambik ve 16 Kasım’da ise deplasmanda Kamerun ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 5, 2021
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