Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, Yunanistan ile karşılaştı.

Müsabakanın henüz ilk dakikalarında attığı gollerle 2-0 öne geçen Türkiye, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 10-3 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Yunanistan'ı 10-3 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı... pic.twitter.com/RjvtGkOMhx