Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbol Erkek Milli Takımı Yunanistan'ı farklı yendi
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Yunanistan'ı 10-3 mağlup etti.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, Yunanistan ile karşılaştı.
Müsabakanın henüz ilk dakikalarında attığı gollerle 2-0 öne geçen Türkiye, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 10-3 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.
Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Yunanistan'ı 10-3 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı... pic.twitter.com/RjvtGkOMhx— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 5, 2021
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