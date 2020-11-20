Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivasspor'da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2 oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.
Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/mmg4wAGKi5— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 20, 2020
Etiketler: Koronavirüs Süper Lig
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