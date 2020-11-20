Satrançta şampiyonların şampiyonu Antalya'da belli olacak. 2020 federasyon takviminde yer alan Türkiye Satranç Şampiyonası Kemer'de başladı.

Eski Türkiye şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen turnuva, bu yılın ilk yüz yüze şampiyonası olma özelliği taşıyor. Masalarda hamleler, salgın tedbirleri altında yapılıyor.

Koronavirüse ilişkin tüm tedbirlerin alındığı şampiyona öncesinde sporculara, hakemlere ve görevlilere PCR testi uygulandı.

Sporcular, 9 aylık bir süreçten sonra yeniden yüz yüze bir turnuvada buluşmanın heyecanı içinde.

Fiziksel mesafe kuralına göre dizayn edilen turnuva salonunda gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin ardından masalara pleksiler takıldı. Sporculara, hakemlere ve görevlilere maske, dezenfektan ve siperlik dağıtıldı.

"Şampiyonların şampiyonası" olarak adlandırılan ve 21 Kasım'da sona erecek organizasyonda, Büyük Usta (GM) Vahap Şanal, Burak Fırat ve Kıvanç Haznedaroğlu, FIDE Ustası (FM) Ataberk Eren, Volkan Sevgi ve Emirhan Tarlabaşı, Uluslararası Usta (IM) Melih Yurtseven, Ekaterina Atalık, Cem Kaan Gökerkan ve Deniz Özen mücadele ediyor.

Usta oyuncular satrancın yeni normallerine uyum sağlamaya çalışıyor. Toplamda 66 bin 500 lira ödülün dağıtılacağı turnuvanın birincisi 25 bin liranın sahibi olacak.

Satranç meraklıları turnuvayı internetten canlı olarak takip edebiliyor.