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Sivasspor'da 12. kez koronavirüs testi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 12. kez koronavirüs testi yapıldı.
Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 12. kez COVID-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize 12. kez COVID-19 PCR testi yaptı" sözlerine yer verildi.
Etiketler: süper lig koronavirüs testi demir grup sivassporSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:17
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