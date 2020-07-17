Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 12. kez COVID-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize 12. kez COVID-19 PCR testi yaptı" sözlerine yer verildi.