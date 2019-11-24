Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı DG Sivasspor 4-1 kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında konuk ekip Fernando ile 1-0 öne geçti. 44'te ev sahibi takımdan Pedro Henrique beraberliği sağladı. Ardından 70. dakikada Emre Kılınç, Sivasspor'un ikinci golünü kaydetti. 74 ve 90+4. dakikada ise Erdoğan Yeşilyurt attı: 1-4

Bu sonuçla lig sonuncusu Kayserispor 7 puanda kalırken üst üste 4. maçını da kazanan DG Sivasspor puanını 24'e yükselterek bir gün sonra zirveyi Trabzonspor'dan aldı.

Kaynak: TRT Spor