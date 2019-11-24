Spor
Galatasaray'dan Luyindama kararı24 Kasım 2019 Pazar 14:53 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 14:55
Galatasaray yönetiminin, ciddi sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Luyindama hakkındaki kararını verdiği belirtiliyor.
Yabancı kontenjanı dolu olan sarı kırmızılıların, Demokratik Kongolu oyuncunun ligin ikinci yarısında sözleşmesini askıya alacağı öğrenildi.
Bu durumda Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan Luyindama'ya, ligin ikinci yarısında lisans çıkarılmayacak.
Galatasaray’da savunmadaki bu önemli eksik nedeniyle Ocak ayında stoper takviyesinin de kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
Kaynak: TRT Spor
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