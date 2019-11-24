Yabancı kontenjanı dolu olan sarı kırmızılıların, Demokratik Kongolu oyuncunun ligin ikinci yarısında sözleşmesini askıya alacağı öğrenildi.

Bu durumda Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan Luyindama'ya, ligin ikinci yarısında lisans çıkarılmayacak.

Galatasaray’da savunmadaki bu önemli eksik nedeniyle Ocak ayında stoper takviyesinin de kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Spor