Spor
Galatasaray-Club Brugge maçına Slovak hakem24 Kasım 2019 Pazar 14:20 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 14:21
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.
Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.
Kaynak: AA
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Club Brugge