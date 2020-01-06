Spor
Sivasspor salonda çalıştı06 Ocak 2020 Pazartesi 13:23 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:25
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam etti.
[Fotoğraf: AA]
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, günün ilk idmanı Belek'te kamp yapılan otelin fitness salonunda gerçekleştirildi.
Futbolcuların, salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptıkları aktarıldı.
Süper Lig'in lideri Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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