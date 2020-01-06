Galatasaray’da transfer harekatı06 Ocak 2020 Pazartesi 13:16 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:22
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte şimdi öncelik stoper ve ön libero mevkilerinde.
Sezonun ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor.
Saracchi ve Onyekuru ile sol tarafını güçlendiren sarı kırmızılılarda, şimdi hedef stoper ve ön libero transferi.
Godin’den sonra Kjaer de önerildi
Galatasaray'a, Inter’de forma giyen Diego Godin’in yanı sıra Simon Kjaer önerildi.
Atalanta forması giyen Kjaer'nın menajerliğini yapan Mikkel Beck'in gelecek hafta içinde yönetimden randevu talep ettiği öğrenildi.
2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, Danimarka Milli Takım kaptanlığını yapıyor.
Wanyama da gündemde
Orta saha transferi için de arayışlarını sürdüren Galatasaray, gündemine Tottenham forması giyen Victor Wanyama’yı aldı.
Sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna katmak istediği Kenyalı futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde 2 maçta 24 dakika süre aldı.
Fazla forma şansı bulamadığı için Tottenham’dan ayrılmak isteyen Wanyama'nın, gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edildi.
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun da 28 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak baktığı belirtiliyor.
Viktor Wanyama 2016 yılında Southampton’dan, Tottenham’a transfer olmuştu.
Kaynak: TRT SPOR