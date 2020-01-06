Spor

Galatasaray’da transfer harekatı

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:16 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:22

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte şimdi öncelik stoper ve ön libero mevkilerinde.