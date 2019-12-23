Haftanın son müsabakalarında, Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise yine rakip sahada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Haftanın derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Sonuçlar:

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 3-4

Göztepe-Galatasaray: 2-1

Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-4

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 0-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyapor: 1-5

Puan durumu

Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 10 4 2 34 16 18 34 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 8 6 2 27 16 11 30 3. TRABZONSPOR 16 8 5 3 29 17 12 29 4. FENERBAHÇE 16 8 4 4 32 20 12 28 5. BEŞİKTAŞ 16 8 3 5 23 21 2 27 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 7 5 4 29 15 14 26 7. GALATASARAY 16 6 6 4 18 15 3 24 8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 16 6 5 5 31 21 10 23 9. GÖZTEPE 16 6 5 5 19 19 0 23 10. GAZİANTEP FK 16 6 5 5 25 27 -2 23 11. YUKATEL DENİZLİSPOR 16 6 3 7 17 21 -4 21 12. ÇAYKUR RİZESPOR 16 6 2 8 16 25 -9 20 13. GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 6 6 27 28 -1 18 14. KASIMPAŞA 16 4 3 9 25 29 -4 15 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 3 6 7 14 22 -8 15 16. ANTALYASPOR 16 3 5 8 15 28 -13 14 17. MKE ANKARAGÜCÜ 16 2 5 9 13 32 -19 11 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 16 2 4 10 14 36 -22 10

17. haftanın programı

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Galatasaray-Antalyaspor

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Kaynak: AA