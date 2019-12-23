Sivasspor liderliğini sürdürdü23 Aralık 2019 Pazartesi 22:48 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 22:50
Süper Lig'in 16. haftası, bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın son müsabakalarında, Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise yine rakip sahada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Haftanın derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Sonuçlar:
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 3-4
Göztepe-Galatasaray: 2-1
Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-4
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 0-1
Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyapor: 1-5
Puan durumu
Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16
|10
|4
|2
|34
|16
|18
|34
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|16
|8
|6
|2
|27
|16
|11
|30
|3.
|TRABZONSPOR
|16
|8
|5
|3
|29
|17
|12
|29
|4.
|FENERBAHÇE
|16
|8
|4
|4
|32
|20
|12
|28
|5.
|BEŞİKTAŞ
|16
|8
|3
|5
|23
|21
|2
|27
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|7
|5
|4
|29
|15
|14
|26
|7.
|GALATASARAY
|16
|6
|6
|4
|18
|15
|3
|24
|8.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|16
|6
|5
|5
|31
|21
|10
|23
|9.
|GÖZTEPE
|16
|6
|5
|5
|19
|19
|0
|23
|10.
|GAZİANTEP FK
|16
|6
|5
|5
|25
|27
|-2
|23
|11.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|16
|6
|3
|7
|17
|21
|-4
|21
|12.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|6
|2
|8
|16
|25
|-9
|20
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|4
|6
|6
|27
|28
|-1
|18
|14.
|KASIMPAŞA
|16
|4
|3
|9
|25
|29
|-4
|15
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|16
|3
|6
|7
|14
|22
|-8
|15
|16.
|ANTALYASPOR
|16
|3
|5
|8
|15
|28
|-13
|14
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|2
|5
|9
|13
|32
|-19
|11
|18.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|16
|2
|4
|10
|14
|36
|-22
|10
17. haftanın programı
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Galatasaray-Antalyaspor
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Kaynak: AA