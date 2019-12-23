İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde Chelsea'ye 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra en çok konuşulan konu ise Heung Min-Son'un gördüğü kırmızı karttı.

Rüdiger ile girdiği mücadele sonrasında Rüdiger ile tartışan ve atışan Heung Min-Son kırmızı kart gördü, Tottenham ise bugün karara itiraz etti.

Son, bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü ve 3 maç ceza ile karşı karşıya. Spurs'ün isteği, Son'a yapılan faulden sonra verilen tepkinin bu kadar sert cezalandırılmaması.

Mourinho'ya göre ise verilen kararların neredeyse tamamı hatalı. Portekizli çalıştırıcı, kararla ilgili, "Burası Premier Lig. Burası İngiltere. Eğer bir şeyler değişmezse, dünyanın en iyi futbol ligini öldüreceğiz." dedi.

Kaynak: TRT SPOR