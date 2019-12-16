Sivasspor liderliğini sürdürdü16 Aralık 2019 Pazartesi 22:37 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 22:41
Süper Lig'in 15. haftası, yapılan iki maçla tamamlandı. Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın kapanış müsabakalarında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir evinde İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2
Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
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16. haftanın programı
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
20.00 Göztepe-Galatasaray
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor
Kaynak: AA
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: