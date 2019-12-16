Spor
Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz oynayacak16 Aralık 2019 Pazartesi 19:12 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 19:14
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılan Olympiakos maçındaki güvenlik problemleri nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldı.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos'un 6 Aralık'ta ağırladığı Olympiakos'u 99-93 yendiği maçta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, taraftarlarının salona meşaleyle girmesi ve rakip takıma karşı saygısız davranışları sebebiyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldığı belirtildi.
Ayrıca Panathinaikos'a 54 bin 1 avro para cezası verildiği kaydedildi.
Bu kararla Panathinaikos, 14. haftada yarın oynanacak Fenerbahçe Beko maçına seyircisinden yoksun çıkacak.
Kaynak: AA
Etiketler: panathinaikos Fenerbahçe Beko thy avrupa ligi