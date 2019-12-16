Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabaka 2-1 Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona edi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Nwakaeme Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada Trabzonspor'un Sturridge ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verilerek iptal edildi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Aissati'nin sağ kanattan ortasına Rodallega'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu.

82. dakikada Rodallega deplasmanda farkı ikiye çıkardı. 1-2

Ligde 4 maç sonra kaybeden bordo mavililer üst sıralardaki rakiplerinin de puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı değerlendiremeyerek 4. sırada kaldı.

Konuk takım Yukatel Denizlispor ise üst üste 4. maçından da puan çıkardı ve yükselişini sürdürerek 21 puanla 9. sıraya yükseldi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, kaleci Stackhowiak, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

10. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

15. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda, kaleci Stackhowiak topun sahibi oldu.

18. dakikada orta sahada topla buluşan Yusuf Sarı yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu Jose Sosa kullandı. Arjantinli oyuncunun ceza sahasına gönderdiği top Sörloth'tan sekti ve Obi Mikel'in önünde kaldı. Rahat bir pozisyon bulamayan Mikel'in vuruşu yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Pereira sağ kanattan geldi. Ceza sahasına girer girmez yaptığı ortaya kafayı Novak vurdu. Denizlispor kalecisi Stachowiak son anda topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: DHA]

GOL: 21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Sturridge'nin yerden pasında Nwakaeme'den önce araya girmek isteyen Oğuz Yılmaz, altıpas içinde ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0

25. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

29. dakikada Barrow'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37. dakikada Sörloth'un pasında ceza alanı içinde Sturridge topu filelere gönderdi. Hakem Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Trabzonspor sağ kanattan Yusf Sarı ile tehlike yarattı. Genç oyuncunun vuruşunu Stachowiak çıkarırken dönen topa Yusuf bir kez daha vurdu ve top kalecide kaldı.

GOL: 59. dakikada Yukatel Denizlispor eşitliği sağladı. Ismail Aissati ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan penaltı noktasına doğru ortasına, müsait pozisyonda Hugo Rodallega kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

67. dakikada Rodallega'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada bordo mavililer rakip kaleye yüklenmeye devam ediyor. Sörloth ile verkaç yapan Ekuban'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Stachowiak çıkarmayı başardı.

76. dakikada Trabzonspor bir kez daha rakip kalede. Sörloth, sol çaprazdan sert bir vuruş çıkardı ancak top yan ağlarda kaldı.

80. dakikada Denizlispor fırsatı değerlendiremedi. Bir anda hızlı gelen yeşil siyahlılarda en son Murawski topla buluştu. Polonyalı oyuncunun şutu üstten auta çıktı.

81. dakikada Sosa'nın ceza sahasına gönderdiği klas pasa Abdulkadir Parmak vurdu ancak top üstten auta çıktı.

GOL: 82. dakikada Barrow'un pasında Estupinan'ın vuruşu defanstan sekti. Topu önünde bulan Rodallega meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 86 Donis Avdijaj), Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 67 Abdulkadir Parmak), Sturridge (Dk. 67 Ekuban), Nwakaeme, Sörloth

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich (Dk. 46 Tiago Lopes), Sacko, Murawski, Olcay Şahan (Dk. 59 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega (Dk. 90+2 Mbamba)

Gol: Dk. 21 Oğuz Yılmaz (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 59 ve 82 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 56 Mustafa Yumlu, Dk. 69 Veysel Cihan (Yukatel Denizlispor Yardımcı Antrenörü) (Yukatel Denizlispor), Dk. 79 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Yardımcı Antrenörü)

Teknik direktör Ünal Karaman, sağ bekte Serkan Asan'ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira'ya, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine iyileşen Novak'a ve orta sahada ise Abdulkadir Parmak'ın yerine kart cezasını tamamlayan Sosa'ya ilk 11'de görev verdi.

29. dakikada Yukatel Denizlispor gole çok yaklaşıyor. Korner atışında kafayı Mustafa Yumlu vurdu. Kaleye giden topu son anda Uğurcan Çakır çıkarmayı başardı.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Arda Akbulut, kadroda yer almadı.

Novak, 35 gün sonra

Trabzonspor'da son olarak ligin 11. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan sol bek Filip Novak, 35 gün aradan sonra formasına kavuştu.

Yukatel Denizlispor maçıyla takıma dönen Novak, karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

Denizlispor'da 4 eski Trabzonsporlu

Ligin 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra geçen sezon bordo-mavili takımdan ayrılan Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, bu kez Trabzonspor'a rakip olarak Medical Park Stadı'nda ilk 11'de sahaya çıktı.

Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları Caleb Ekuban ile saha ortasında uzun süre sohbet etti. Daha sonra birlikte soyunma odalarına yönelen futbolcuları bazı bordo-mavili taraftarlar alkışladı.

Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Medical Park Stadı'nda tribünlerin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi.

Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.

Kaynak: TRT Haber, AA