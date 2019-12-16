Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Konyaspor’u ağırladı. Mücadele1-1 sona erdi..

Karşılaşmanın 26. dakikasında Ponck Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Milosevic'in attığı golle İttifak Holding Konyaspor 63.dakikada beraberliği sağladı. 1-1

Turuncu lacivertliler bu beraberlikle rakiplerinin puan kaybettiği haftada 27 puanla 2. sıraya yükseldi. Konya ekibinin ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Visca'nın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Elia'nın vuruşu kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

GOL: 26. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ponck'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda yine ön direkte Ponck yükseldi, kafa vuruşu üstten auta gitti.

55. dakikada Aleksic'in kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

62. dakikada Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde son anda dokunan Ömer Ali'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

GOL: 63. dakikada Konyaspor skora denge getirdi. Oyuna az önce giren Daci'nin sağ kanattan yaptığı ortasına uzak direkte bomboş yükselen Deni Milošević'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.

68. dakikada Demba Ba'nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Serkan kontrol etti.

84. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan altıpas önüne gönderdiği topa iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden auta çıktı.

89. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Gökhan İnler ile verkaç yapan Visca, ceza sahası içinde topla buluştu. Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede de olsa topun kontrolünü sağladı.

90+1. dakikada ev sahibi takım net bir fırsatı daha kullanamadı. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Caiçara, kafayla topu altıpas önüne indirdi. Demba Ba uygun pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada ev sahibi takım sol kanattan etkili geldi. Clichy'nin ön direğe yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 72 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 66 Demba Ba), Elia (Dk. 77 Robinho), Crivelli.

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+3 Ali Turan), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci).

Gol: Dk. 26 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı Kart: Dk. 52 Marin Anicic, Dk. 58 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Nejc Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Buruk, Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde yer alan tüm oyuncularına bu mücadelede de formayı verdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Bu üç futbolcu, Borussia Mönchengladbach mücadelesinde de forma giyememişti.

Sakatlıkları geçen Mahmut Tekdemir ve Robinho ise yedekler arasında yer aldı.

Göksel Gümüşdağ taraftarla buluştu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, mücadele öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

Stat önünde toplanan taraftarların yanına asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile giden Gümüşdağ'a, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA