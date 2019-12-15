Sivasspor liderliğini korudu15 Aralık 2019 Pazar 15:38 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 18:39
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaştı. Maç, Sivasspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında bugün saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynandı. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetti.
Maçtan notlar
Maçın 32. dakikasında Sivasspor, Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ererken maçın 59. dakikasında Emre Kılınç'ın attığı golle Sivasspor Fenerbahçe karşısında 2-0 üstünlük kazandı.
85. dakikada Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün attığı golle skor 2-1 oldu.
90+7. dakikada Sivasspor, Kaptan Ziya Dal'ın golüyle 3. golü attı ve maçı 3-1 önde tamamladı.
Rodrigues ve Tufan Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de Garry , Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Ozan Tufan da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Kırmızı kart gören Rodrigues ve Tufan, Beşiktaş derbisinde sahada olmayacak.
Fenerbahçe'nin deplasman performansı kötü
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.
Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak.
Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
Ceza sınırında 3 oyuncu
Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Kaynak: AA