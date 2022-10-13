Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 21:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor Kosova deplasmanında
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oluyor.
Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetiyor.
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.
Stat: Stadiumi Fadil Vokrri
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Astrit, Jashanica, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Robin, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabare.
Etiketler: Avrupa Kupaları Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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