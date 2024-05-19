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Gündem
AA 19.05.2024 12:33

Altun: 19 Mayıs, ebediyete kadar sönmeyecek bağımsızlık ateşinin sembolüdür

İletişim Başkanı Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Altun mesajında, "Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

Altun: 19 Mayıs, ebediyete kadar sönmeyecek bağımsızlık ateşinin sembolüdür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "19 Mayıs sadece bir tarih değil, aynı zamanda inancın, kararlılığın ve ebediyete kadar sönmeyecek bağımsızlık ateşinin sembolüdür." ifadesini kullandı.

105 yıl sonra aynı ruhla ve heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü yarınlara yürüdüklerini, gençlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde gençliğimize olan inancımızı ve güvenimizi bir kez daha vurguluyoruz. Başta en kıymetli hazinemiz gençlerimiz olmak üzere, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."

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Fahrettin Altun 19 Mayıs İletişim Başkanlığı
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