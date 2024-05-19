Çok Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.05.2024 12:03

Bakan Tekin'den, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatan üzerinde müstevli emelleri olan dış düşmanlar gibi içerden "manda ve himaye" savunucularının o günlerde olduğu gibi bugün de var olabileceğine işaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen birinci vazife, bu tür tehlikelere karşı her daim ülkesini ve milletini düşünen bir nesil yetiştirmek" ifadesin

Bakan Tekin'den, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere hitaben yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a adım attığı tarihi günün yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

19 Mayıs'ın, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" diye bağımsızlık aşkıyla yüreklerin nasıl çarptığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" diyen milletin nasıl bir diriliş manifestosu oluşturduğunu hatırlattığını belirten Tekin, "Bir milletin topyekun kıyama kalkışını, birlik ve beraberliğini simgeleyen o günlerde sen, ben, öteki yoktu; tek vücut olmuş biz vardık. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' nidalarıyla alevlenmiş, gencinden yaşlısına tüm yürekleri bir araya getirerek bağımsızlık aşkını tüm topraklarımıza yaymıştır." düşüncesini dile getirdi.

"19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusula"

Bakan Tekin, her zorluğu aşan, her badireyi başarıyla göğüsleyen ve yüce idealler etrafında kenetlenmiş milletin ruhunun, gençlerin damarlarında kudretle attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır. Siz gençler, bu pusulanın işaret ettiği yolda yürüyen neferler ve bu vatanın umudusunuz. İnanıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi aynı feraset ve azimle ilelebet koruyarak yücelteceksiniz.

Vatanımız üzerinde müstevli emelleri olan dış düşmanlar gibi içerden 'manda ve himaye' savunucuları o günlerde olduğu gibi bugün de var olabilir, yarın da olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen birinci vazife bu tür tehlikelere karşı her daim ülkesini ve milletini düşünen bir nesil yetiştirmek. Hem bu amaçla ve hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaşmayı hedefleyen bir azimle çalışmaktayız."

Gençleri, sadece bilgili ve üretken değil, aynı zamanda erdemli ve yüksek ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindiklerini aktaran Tekin, "Milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, etik değerlere sahip gençlerin yetişmesi için gerekli tüm kaynakları seferber ederek bilgi ve becerilerinizin en üst düzeye çıkması için birçok farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Eğitimden sanata, spordan bilime kadar her alanda sizlerin yanında olup gelişiminize katkı sunacak her türlü programı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin 19 Mayıs
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
11:42
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 3 polis adliyede
11:45
Atık koza ve deriden yapılan ürünlerin geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak
11:41
Lise öğrencisi, yerli EEG başlığı üretmek için kurduğu şirkette ilk prototipi hazırladı
11:37
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk korkusunu yenmeye çalışıyor
11:16
Bal ormanları ülke ekonomisine katkı sağlıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ