Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Ligde dün Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen sporcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.
Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Etiketler: Fatih Karagümrük Sivasspor Süper Lig
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