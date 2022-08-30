Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 Dev Adam, Gürcistan'a gitti
[Fotograf: AA]
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını oynayacağı Gürcistan'a gitti.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket etti.
Milli takım, 1 Eylül'de başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı
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