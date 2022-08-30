Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Philippe Keny transferine değinen Belözoğlu, "Keny transferi camiamıza hayırlı olsun. Beşiktaş ile süreci ilerlemeyince biz dahil olduk. Mutluyuz. Geçen yılın alt ligdeki en değerli oyuncularından birisi. Büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu profili ama gelişimine bakacağız." dedi.

Genç teknik direktör, yaş ortalamasını düşürdüklerini belirterek "Genç ve dinamik bir takım kuruyoruz. Bütçemize uygun, Avrupa takımlarıyla ve büyük takımlarla yarışabilecek bir ekip kuruyoruz. Bu oyuncuların hepsi hem yaş ortalamamızı düşürdüler hem de birkaç sezon önceye göre daha derli toplu bir maliyetle gittiğimizi düşünüyorum. Kulübümüzün ve Türk futbolunun gerçeklerini gözardı edemeyiz. İyi planlama yapmamız gerekiyor. Teknik adamların da kulüplere ve başkanlara yardımcı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu kritik bir eşik yaşıyor"

Kadrosunun yeterli olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Herkesle mücadele edecek bir takımımız var. 3 kulvar için geniş bir kadromuz var. Her maçı kazanmak için oynayıp, özellikle Avrupa kupalarında ülke puanına katkımız olması adına sonuna kadar zorlayacağımız bir sezon olmasını istiyorum. Diğer takımlarımızla beraber inşallah Türk futboluna puansal anlamda hizmet edebiliriz. İsrail'in de Belçika'nın da gerisindeydik ve iki takımı da eleyerek bence önemli bir iş yaptık. Türk futbolu kritik bir eşik yaşıyor." sözlerini sarf etti.

Emre Belözoğlu, Türk futbolunun tüm paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek "Şampiyonlar Ligi'nde takımımız olmayacağı için üzgünüm tabii ki. Yöneticiler, sporcular, teknik adamlar olmak üzere herkesin şapkasını önüne koyması gereken bir süreç. Gelişim tek taraflı olmuyor, birbirimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de her şey rekabet merkezli gidiyor ve herkes hafta sonu oynayacağı maçı düşünüyor. Biraz ülke futbolunu beraber dert edersek gelişebileceğimizi düşünüyorum. Beraber hareket edelim, ülke futbolunu düşünelim." dedi.

"Pro Lisans konusu sonlanacak"

Kariyer hedefinde Avrupa'da çalışmak olduğunu belirten deneyimli futbol insanı, "1-2 haftaya kadar Pro Lisans konusu sonlanacak. Önemli olduğunu ve teknik adamlığın bir süreç olduğunu düşünüyorum. İyi bir ekibiniz olmalı, çok maça çıkmalısınız, lige hakim olmalısınız. 4-5 yıldır elimden geldiğince bu anlamda yatırım yaptım. Birbirimizi geliştirmek zorundayız. Lisansımı aldıktan sonra da kendimi geliştirmem gerek, bu lisansı almak yetmiyor. Türk futboluna Avrupa'da hizmet eden bir teknik direktör olma arzusu içerisindeyim." açıklamasını yaptı.

Belözoğlu, Mesut Özil transferine vurgu yaptığı sözlerini şöyle noktaladı:

"Mesut çok yakından tanıdığım ve sevdiğim bir kardeşim. Real Madrid'de, Arsenal'de oynamış, Dünya Kupası kaldırmış çok değerli bir oyuncu. Ben kariyer finalinin çok daha iyi bitmesine inandığımı her daim söyledim. Fenerbahçe'de istediği ortamı bulamamış olabilir ama burada mutlu olabileceğini, sadece futbola kafasını verip performans desteği sağlayabileceğini düşündüğümden bu transferi istedim. Birbirimize iyi geleceğimizi düşünüyorum. Ondan ne alabileceğimi çok iyi biliyorum. O da oynamayı çok istiyor."