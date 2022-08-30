Türkiye ile Kanada arasında oynanacak müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak.

Grup maçlarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayan ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra yer aldığı şampiyonadaki ilk maçında Çin'i 3-0 yenip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 kaybetti.

Kanada ise geride kalan iki maçında İtalya'ya 3-0 yenilip, Çin'i 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmayı kazanan takım grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıracak. Kaybeden takım ise en iyi 3. olarak son 16 vizesi alabilmek için diğer gruplarda oynanan maçların sonucunu bekleyecek.