Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Yatabare, 45. dakikada Saba ile 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Hem lig de hem de Avrupa'da üst üste aldığı galibiyetler ile moral kazanan Sivasspor, çıkışını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bitexen Giresunspor karşısında bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı İlk 8 hafta galibiyet sevinci yaşayamayan Sivasspor, üst üste ikinci kez kazanarak 10 puana yükseldi.

Konuk Giresunspor ise galibiyet hasretini beş maça çıkartarak 8 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Bitexen Giresunspor ise MKE Ankaragücü'nün ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu savunma uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlak ceza sahası dışında Görkem'in önünde kaldı. Görkem'in sert vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Onurcan Piri son anda topu kornere çeldi.

23. dakikada Saba'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta çıktı.

GOL - 35. dakikada Saba'nın orta sahadan attığı ara pasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Onurcan Piri'nin solundan ağlara gönderdi. 1-0.

39. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topun gelişine Yatabare sert vurdu. Kaleci Onurcan Piri'nin çeldiği topu defans son anda taca attı.

GOL - 45. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Saba geçti. Saba'nın sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yatabare'nin yerden pasında Erdoğan'ın şutunda top savunmadan döndü. Topu yeniden önünde bulan Yatabare kaleyi denedi, yine savunma topa ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Goutas'ın pasıyla hareketlenen Njie'nin ceza alanına yerden çevirdiği topa uygun pozisyonda Yatabare vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, kaleci Onurcan Piri topu güçlükle çeldi.

GOL - 89. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, Yusuf Bozdoğan.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 63 Charisis), Hakan Arslan (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Njie (Dk. 82 Cofie), Saba (Dk. 90 Appindangoye), Yatabare (Dk. 82 Karol).

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 81 Doğan Can Davas), Kuwas, Campuzano (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Savicevic (Dk. 63 Faustin), Sainz (Dk. 63 Rahmetullah Berişbek), Görkem Sağlam (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Bajic.

Goller: Dk. 35 Yatabare, Dk. 45 Saba, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 71 Senghor Faustin (Bitexen Giresunspor)