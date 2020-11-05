Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada, turnuvanın 12-15 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini belirtti.

Durmuş, A Milli Erkek Takım kaptanı Marsel İlhan ve sanatçı Behzat Gerçeker ile 12 Kasım'da turnuvanın açılışına katılacağını ifade etti.