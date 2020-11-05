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Şırnak'ta tenis heyecanı
Şırnak'ta Cudi Kupası Tenis Turnuvası 12-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada, turnuvanın 12-15 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini belirtti.
Durmuş, A Milli Erkek Takım kaptanı Marsel İlhan ve sanatçı Behzat Gerçeker ile 12 Kasım'da turnuvanın açılışına katılacağını ifade etti.
#Şırnak, Cudi Cup ile 12-15 Kasım'da tenis şölenine sahne olacak. A Milli Erkek Takım Kaptanı Marsel İlhan ve değerli sanatçımız @BehzatGerceker ile birlikte ben de 12 Kasım'da turnuvamızın açılışında olacağım.— Cengiz Durmuş (@TTFCengizdurmus) November 5, 2020
Sporda da #ŞırnakBaşaracağımDiyor @SirnakValiligi @GSB_Sirnak pic.twitter.com/W9dovOrr1n
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