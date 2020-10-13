Haber Giriş: Kaynak: AA
Sırbistan'ın 7 futbolcusu Türkiye kafilesinde yer almadı
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak Sırbistan'da 7 futbolcu izin alarak milli takım kafilesinden ayrıldı.
Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.
Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.
Türkiye ile Sırbistan, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: UEFA uluslar ligi Sırbistan türkiyeSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:06
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