Haber Giriş: Kaynak: AA
Kasımpaşa derbisi Ülker Stadı'nda oynanacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacakları mücadelenin Olimpiyat Stadı’nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacak.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa derbisi, Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yardımlarından ötürü Fenerbahçe Spor Kulübüne ve başkan Ali Koç'a teşekkür edildi.
Kasımpaşa Derbisi Kadıköy’de!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) October 13, 2020
Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa derbisi, Olimpiyat Stadı’nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı gün saat 16.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacaktır. Yardımlarından ötürü Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ve Başkanı Ali Koç’a teşekkür ederiz. pic.twitter.com/JwIZ3AmBSh
Etiketler: Ülker Stadı süper lig Kasımpaşa Fatih KaragümrükSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:05
Son Haberler
- 17:17
- 17:18
- 17:07
- 17:01
- 16:58
Sıradaki Haber
Anadolu Efes ALBA Berlin'e konuk olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz