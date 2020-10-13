Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni transfer Pelkas hakkında konuştu.

"Yeni Malatyaspor’da görev yaptığım dönemden beri onu istiyorum. Ondan çok yönlü ve hücumda her mevkinin alternatifi olacak çözüm oyuncusu olmasını istiyoruz."

Pelkas’ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Kendisini birçok mevkide oynatabilirim. Bu büyük bir avantaj" dedi.

PAOK altyapısından yetişen ve kulübün sembol oyuncularından biri haline gelen Pelkas, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe’ye 1 milyon 600 bin euro karşılığında transfer olan Yunan hücum oyuncusu, yıllık 1 milyon 400 bin euro ücret kazanacak.

Sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra milli takıma giden Pelkas, bu hafta içinde takıma katılacak.