Temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.

Bu zorlu karşılaşma TRT 1, tabii, ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Henrique, Matviyenko, Bondar, Tobias, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Archie, Oppong, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Kerem, Vedat Muriç.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 21. sırada yer alıyor.

2 eksik

Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, bu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.