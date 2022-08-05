Spor Toto Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonunun heyecanı başladı. Ligin yeni ekibi İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında yapılan maçta hakem Arda Kardeşler'in ilk düdüğü çalmasıyla yeni sezon da resmi olarak start aldı.

Karşılaşmanın santrasını bordo-mavili futbolcu Anastasios Bakasetas yaptı.

Müsabakaya ev sahibi İstanbulspor; David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, İbrahim Yılmaz 11'i ile başladı.

Bordo-mavili ekip ise müsabakaya Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Andreas Cornelius 11'i ile çıktı.

Önemli anlar: İlk yarı

13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

Gol - 17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

86. dakikada Stefano Denswil ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı.

Kalan sürede gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Sezonun ilk golü Cornelius'tan

Müsabakanın 16. dakikasında kullanılan korner sonrası kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Cornelius, hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de bu sezonun ilk golünü atmış oldu.

Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yine aynı statta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol atan Danimarkalı santrfor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Andreas Cornelius, bordo-mavili formayla geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez gol sevinci yaşadı ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir katkı sağladı.

Trabzonspor'da tek değişiklik

Karadeniz temsilcisi, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.

Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.

İstanbulspor, 17 sezon sonra Süper Lig'de

Sarı-siyahlı takım, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.

Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.

İstanbulspor, 1. Lig kadrosuyla sezona giriyor

Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.

İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.

Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.

Maç öncesi konserleri başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karşılaşmalara seyirci ilgisini artırmak için hayata geçirdiği konserlerin ilk İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gündeme getirdiği proje kapsamında Madrigal Grubu karşılaşmanın öncesinde sahne aldı.

Stadyum konserleri projesiyle tribünlere daha fazla sayıda kadın, genç, çocuk ve aile gelmesi amacıyla hayata geçirildi.

Trabzonsporlu taraftarlar çoğunlukta

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bordo-mavili takımı yaklaşık 10 bin taraftarı destekledi.