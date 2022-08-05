Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 19:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
[Fotograf: AA]
UEFA, Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda sahasında Dinamo Kiev'i konuk etmişti.
Ukrayna ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından UEFA, Fenerbahçe hakkında tribündeki bazı tezahüratlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada konu olan uygunsuz davranışlarını incelemek amacıyla bir disiplin müfettişi atandığı ifade edilmişti.
UEFA'nın sarı-lacivertli ekibe verdiği cezalar belli oldu.
Fenerbahçe, 1 maç kısmı seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.
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