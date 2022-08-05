Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda sahasında Dinamo Kiev'i konuk etmişti.

Ukrayna ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından UEFA, Fenerbahçe hakkında tribündeki bazı tezahüratlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada konu olan uygunsuz davranışlarını incelemek amacıyla bir disiplin müfettişi atandığı ifade edilmişti.

UEFA'nın sarı-lacivertli ekibe verdiği cezalar belli oldu.

Fenerbahçe, 1 maç kısmı seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.