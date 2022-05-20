Stark Arena'da gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki Barcelona'nın milli oyuncusu Sertaç Şanlı, finalde Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes ile ilgili konuştu.

"Gönlüm arkadaşlarımdan yana. İnşallah iyi oynarlar. Bütün kalbimle en iyisini diliyorum. İnşallah eve kupayla dönerler."

Sertaç Şanlı, Real Madrid ile yaptıkları yarı final müsabakasını da değerlendirdi.

"Her açıdan yoğun bir maçı kaybettik. Konuşmak zor. Tek bir şeyi kötü yaptığımızı söyleyemem. Maça iyi başladık ama bazı bölümlerde ufak detayları yapamadık. Nasıl anlatabilirim, bilmiyorum. Çok zor. Ufak detaylar sonucu belirledi. Bunlarda Real Madrid daha iyi olan taraftı. Sonuçta onlar kazandı."