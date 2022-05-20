Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sertaç Şanlı eski takımı Anadolu Efes'e başarı diledi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'e 86-83 mağlup olarak finale kalamayan Barcelona'da milli oyuncu Sertaç Şanlı, eski takımı Anadolu Efes'e şampiyonluk maçında başarı diledi.
Stark Arena'da gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki Barcelona'nın milli oyuncusu Sertaç Şanlı, finalde Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes ile ilgili konuştu.
"Gönlüm arkadaşlarımdan yana. İnşallah iyi oynarlar. Bütün kalbimle en iyisini diliyorum. İnşallah eve kupayla dönerler."
Sertaç Şanlı, Real Madrid ile yaptıkları yarı final müsabakasını da değerlendirdi.
"Her açıdan yoğun bir maçı kaybettik. Konuşmak zor. Tek bir şeyi kötü yaptığımızı söyleyemem. Maça iyi başladık ama bazı bölümlerde ufak detayları yapamadık. Nasıl anlatabilirim, bilmiyorum. Çok zor. Ufak detaylar sonucu belirledi. Bunlarda Real Madrid daha iyi olan taraftı. Sonuçta onlar kazandı."
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Real Madrid Avrupa Kupaları
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