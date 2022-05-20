Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'u 77-74 mağlup eden Anadolu Efes, Barcelona'ya 86-83 üstünlük kuran Real Madrid ile finalde karşı karşıya gelecek.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez şampiyonluk maçına çıkacak.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi. Geçen sezon organizasyonda ikinci kez final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı ekip, Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Hedef Avrupa'da üçüncü kupa

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında üçüncü şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2020-2021'de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti.

Anadolu Efes, yarın rakibine üstünlük kurması durumunda Avrupa kupalarında 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Üst üste iki şampiyonluk yaşayan 10. takım olacak

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan 10. takım olmayı hedefliyor.

1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de ASK Riga, Real Madrid, Varese, Cantu, Cibona Zagreb, Milano, Jugoplastika, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos art arda 2 şampiyonluk elde etmişti.

Ergin Ataman Avrupa'da 5. şampiyonluğu hedefliyor

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, yarın lacivert-beyazlı takımın sahadan galip ayrılması halinde Avrupa kupalarında 5. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021'de Avrupa Ligi şampiyonlukları elde etmişti.

Avrupa'da 12. kez kupa için parkede

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 12. kez Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanması halinde, bu başarıyı üst üste elde eden ilk Türk takımı olacak.

Türkiye, ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşamıştı. Türkiye'ye Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş ise 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirmişti.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nda, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi olmuştu

Real Madrid, Avrupa'da 10 kez zirveye çıktı

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

İspanya ekibi, organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de olmak üzere 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Eflatun-beyazlılar, 1962, 1963, 1969, 1975, 1976, 1985, 2013 ve 2014'te ise ikincilikle yetinmişti.