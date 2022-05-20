Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Judoda Sümeyye Kaya altın madalya kazandı
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Gymnasiade 2022'de kadınlar judo 70 kiloda Sümeyye Kaya, altın madalya elde etti.
Yunusemre Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Kaya finalde Dyhia Benchallal'ı yenerek birinciliği elde etti.
Yunusemre Belediyespor sporcusu daha önce gençlerde Avrupa üçüncülüğü elde etmişti.
Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Sümeyye'nin yakaladığı başarıyla bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirtti.
"Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine çıkaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
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