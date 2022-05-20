Yunusemre Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Kaya finalde Dyhia Benchallal'ı yenerek birinciliği elde etti.

Yunusemre Belediyespor sporcusu daha önce gençlerde Avrupa üçüncülüğü elde etmişti.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Sümeyye'nin yakaladığı başarıyla bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirtti.

"Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine çıkaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."​​​​​​​