Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda, erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, yarı finalde İspanya'dan Raul Garcia Martinez'e mağlup olarak bronz madalya aldı.

Kadınlar +73 kiloda ise Nafia Kuş, yarı finalde Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'a mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Diğer milli sporcular 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 73 kiloda Nur Tatar ve +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar çeyrek finalde rakiplerine yenildi.