Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda bulunan kulüp merkezine gelen Eşref Hamamcıoğlu ile ekibi, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

Listelerini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, seçim sürecinin önemli aşamalarından birisine geldiklerini belirtti.

"Bugün listelerimizi teslim ettik. Listelerimiz zaten hazırdı. Biz hep buradaydık, burada olmaya devam ediyoruz. Gurur duyduğum ekibim burada."

"Büyük bir gecikme yaşadık"

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

"Bu, hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak iptal edilmiş bir seçim sürecidir. Galatasaray'ımızın çok acil öncelikleri olmasına rağmen büyük bir gecikme yaşadık. Bu gecikmenin nedenlerine ve sebep olanlarına, Galatasaray kamuoyu şahit olmaktadır. Galatasaray her zaman genel kurul üyelerinin iradeleriyle yönetilmiştir ve böyle olmaya devam edecektir. İçinde bulunduğumuz dönemeçli yol hiç kimseye bir yarar sağlamamaktadır. Galatasaray'ın yapılacak çok işi var. Galatasaray'ın çatıdan ziyade bir temele ihtiyacı olduğunu hep beraber biliyoruz. Bu temeli sarsmaya kalkanları en güzel dersi ve cevabı genel kurul üyeleri verecektir. Bundan şüphemiz yok. Bizim yolumuz belli, rotamız net."

[Fotoğraf: İHA]

"Dursun Özbek ve Metin Öztürk ile arkadaşlarına başarılar diliyorum"

Hamamcıoğlu, uzun zamandır birlikte hareket eden bir ekip olduklarını vurguladı.

"Bizim; liste yetiştirmek, herhangi biriyle ortaklık yapmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray'da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum. Bugün Galatasaray'ın en büyük ihtiyacı samimiyet, şeffaflık ve güvendir. Son zamanlarda yaşardıklarımızla bunların eksik olduğunu hala görüyorum. Bundan da kimsenin faydalanmasına izin vermememiz lazım. Seçimin oluşturduğu kaotik ortamda Galatasaray'da çeşitli nedenlerle pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray'dan ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray'a faydalı olma zamanı, sarsılmış temellerimizi yeniden sağlamlaştırma zamanıdır. Değerli eski başkanlarımızdan Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan sevgili Metin Öztürk ile arkadaşlarına başarılar diliyorum. Elbette seçim sürecinde bir rekabet olacaktır ama bu rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir."

"Bu bir yarıştır, takdir de genel kurulumuzun olacaktır"

Hamamcıoğlu, eski başkanlardan Dursun Özbek ile daha önce aday olacağını açıklayan Metin Öztürk'ün aynı listeden seçime girecek olmasıyla ilgili soruya yantı verdi.

"Görüyoruz ki rakibimiz tek değil. Öyle bir birlikteliğin kendilerine yararlı olacağını düşündüler. Bizim ekibimiz çok uzun zamandır seçime hazırlanıyor. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday, diğer tarafta da ortaklık olmadan seçime yetişebileceğine emin olmayan bir aday. Dolayısıyla ikisinin ortaklık yapmasından daha doğal bir şey yok. Ancak her ikisi de bizim değerli dostlarımızdır. Bu bir yarıştır, takdir de genel kurulumuzun olacaktır."

Futbol takımının durumu

Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımı ile ilgili bir soruya da cevap verdi.

"Galatasaray, emin olun futbol takımına kimin transfer edileceğinden daha önemli konularla karşı karşıya. Bizim önceliğimiz bu problemlere çözüm bulmak. Futbolla ilgili konuyu da profesyonel ekibimiz mutlaka sizinle paylaşacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor."

Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde eski yöneticilerden Adnan Öztürk'ün Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapacağını da sözlerine ekledi.

Yönetim kurulu listesi

Eşref Hamamcıoğlu'nun aday yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez ve Murat Karaman yer aldı.

Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu yedek listesi ise Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı ve Kaan Artukoğlu'ndan oluştu.