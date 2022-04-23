Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serie A'da Inter zirveye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Roma'yı 3-1 yendi.
Serie A'nın 34. haftasında Inter, Roma karşısında Denzel Dumfries'in 30, Marcelo Brozovic'in 40 ve Lautaro Martinez'in 52. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Roma'nın golü, 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.
Hakan Çalhanoğlu'ndan iki asist
Inter'de 90 dakika görev yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, iki golün pasını verdi.
Bu sonuçla 72 puana ulaşan Inter, Milan'ın bir puan önünde zirveye yerleşti. Roma ise 58 puanda kaldı.
Günün diğer bir maçında Atalanta, deplasmanda Venezia'yı 3-1 mağlup etti. Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Etiketler: İtalya
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