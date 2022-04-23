Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da spor temalı durak çalışması
[Fotoğraf: AA]
Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kentin bazı noktalarına spor temalı otobüs durağı yerleştirildi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin başlattığı spor temalı otobüs projesiyle kentin sembolü haline gelen Trabzonspor ve başarılı sporcular temalı otobüs durakları kentin işlek caddelerine yerleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Spor temalı duraklar arasında, Trabzonspor yedek kulübesi, Uğurcan Çakır'ın kalesi ve Trabzonlu şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli'nin bulunduğu ringi andıran tasarımlar yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Bordo-mavi bayraklarla donatılan kentte daha önce de caddelerdeki trafik ışıklarına da "O sene, bu sene" sloganı yazılmıştı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trabzon
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