Trabzon Büyükşehir Belediyesinin başlattığı spor temalı otobüs projesiyle kentin sembolü haline gelen Trabzonspor ve başarılı sporcular temalı otobüs durakları kentin işlek caddelerine yerleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Spor temalı duraklar arasında, Trabzonspor yedek kulübesi, Uğurcan Çakır'ın kalesi ve Trabzonlu şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli'nin bulunduğu ringi andıran tasarımlar yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavi bayraklarla donatılan kentte daha önce de caddelerdeki trafik ışıklarına da "O sene, bu sene" sloganı yazılmıştı.

[Fotoğraf: AA]