Sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında sona erecek yıldız savunmacı Galacticos'tan ayrılabilir.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Ramos 2023 yılına kadar Real Madrid'de kalarak aktif futbol yaşamına eflatun beyazlı formayla son vermek istiyor. Ancak Real Madrid yönetimi aynı düşüncede değil.

Başkan Florentino Perez, kaptana bir yıllık sözleşme uzatma teklifi etti.

Habere göre, Koronavirüs salgını nedeniyle şu an için askıya alınan görüşmeler Ramos'un istediği şekilde sonlanmazsa, yıldız isim kariyerine başka bir takımda devam etmek için 2021 yılı ocak ayından itibaren görüşmelere başlayacak.