Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın kariyerinin son maçında kullandığı havlu, açık arttırmada satıldı.

Efsane isim, bir devrin sona erdiği karşılaşmada Utah Jazz karşısına çıkmış, 60 sayı atarak müthiş bir performans göstermişti.

Kobe’nin maç sonunda yaptığı konuşmada kullandığı havlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açık arttırmada 30 bin dolara alıcı buldu.

Havlunun yeni sahibinin dünya üzerindeki en geniş Lakers koleksiyonlarından birine sahip olduğu belirtildi.

Aynı koleksiyonerin Mart ayının başında Kobe’nin ortaokuldaki yıllığı için de 30 bin dolar ödediği öğrenildi.

Kobe Bryant, Staples Center’da hafızalara kazınan son konuşmasını “Mamba Out” sözleriyle noktalamıştı.

Efsane oyuncu ve 13 yaşındaki kızı Gianna, 26 Ocak’ta geçirdikleri helikopter kazasıyla hayatını kaybetmişti.