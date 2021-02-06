Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol futbolcunun sol dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirdi.

Ramos'un sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basını, 34 yaşındaki oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Bu sezon oynadığı 18 maçta 3 gol atan Ramos, son olarak 14 Ocak'ta İspanya Süper Kupası'ndaki Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giymişti.