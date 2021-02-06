Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Alanya Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda ilk olarak Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisikleti Yarışı yapıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın Şelale önünden başlattığı yarışa İsviçre, ABD, Malezya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 170 sporcu katıldı. Sporcular, Dim Vadisi boyunca 148 kilometre pedal çevirecek.

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Federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı, 2021 yılının en büyük organizasyonunu en büyük turla başlattıklarını söyledi. Küçükbakırcı, bisiklet sporuna ve bisiklet turizmine destek olmak isteyenlerin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

"Geçen sene bu organizatörlerle 55'e yakın yarış yaptık. Bu sene de ilkini Alanya'dan start alarak başlatıyoruz. Bunlar ülkemizin tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişimine katkı sağlayan organizasyonlardır."