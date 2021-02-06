Federasyondan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat Pazar günü sona erecek dijital kampın açılışını başkan Gülkız Tulay ve yöneticiler gerçekleştirdi.

Kampta 70 antrenör gözetiminde 7-18 yaş aralığındaki 2 bin 500 sporcu 9 günlük sürede özel eğitimler alacak.

Satranç eğitiminin yanı sıra salgın nedeniyle kapalı alanlarda kalan çocukların fiziksel gelişimine de destek olmak için kampta sabah egzersizleri ve çeşitli etkinlikler de yapılacak.

"Dijital dünyada dev bir buluşmaya da imza atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Gülkız Tulay, dijital dünyada "dev" bir buluşmaya da imza atıklarını ifade etti.

Tulay, Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası’nı salgın nedeniyle düzenlenemediğini hatırlattı.

"Geçmiş yıllarda Yaş Grupları’na katılan sporcularımızı yarıyıl tatilinde Dijital Kamp’ta özel bir satranç eğitimiyle buluşturmak istedik. Yine çok fazla talep, yine çok fazla katılım oldu, Sevgi Evleri ve Kale Gibi Gelecek projelerimiz vesilesiyle satranç sporu ile tanışan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda kalan çocuklarımız ve şehitlerimizin çocukları da dijital kampımıza katıldı. Sporcularımızın satranç gelişimi için çok önemli bir süreç olacak. Rekor katılımlı Yaş Grupları şampiyonamızı pandemi şartları izin verirse 2021 yılında yüz yüze düzenlemek istiyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık ve koşulların uygun olmasını bekliyoruz."