Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan başlıyor. Usta raketler Melbourne'de zafere ulaşmak için raket sallayacak.

Erkeklerde turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda dünya sıralamasının 66'inci basamağındaki Fransız Jeremy Chardy ile karşı karşıya gelecek.

İki numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise Sırp Laslo Djere ile eşleşirken , 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'in rakibi Kazak Mikhail Kukushkin oldu.

Kadınlarda son şampiyon Birleşik Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, ilk turda Avustralyalı Maddison Inglis ile mücadele edecek.

Dünya sıralamasının 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise, ilk turda Karadağlı Danka Kovinic karşısına çıkıyor.

2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise Avustralyalı Lizette Cabrera ile eşleşirken, üç numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile karşı karşıya gelecek.