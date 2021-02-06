Atakaş Hatayspor formasıyla gösterdiği performans ile isminden söz ettiren Aaron Boupendza, Kasımpaşa karşısında bulduğu golle bu sezon 17. kez fileleri sarsmayı başardı. Gabonlu yıldız, bu başarısıyla pek çok dünya yıldızını geride bıraktı.

Avrupa liglerinde 4. sırada

UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 15 ligi ele alındığında Boupendza, bu sezon Avrupa liglerinde en çok gol atan 4. futbolcu konumuna gelmeyi başardı.

Oynadığı 21 lig maçında 17 kez gol sevinci yaşayan yıldızın önünde, 24 gol ile Bayern Münih'in Polonyalı efsanesi Robert Lewandowski, 22 gol ile Genk'in Nijeryalı forveti Paul Onuachu ve 21 gol ile Venlo'nun Yunan gol ayağı Georgios Giakoumakis yer alıyor.

Büyük yıldızları geride bıraktı

Aaron Boupendza, gol tablosunda önemli dünya yıldızlarını arkasında bıraktı. Gabonlu yıldızın 17 golüne ulaşamayan futbolcular arasında Mohamed Salah, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Romelu Lukaku, Luis Suarez ve Harry Kane gibi isimler bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'un etkili futbolcusuna en yakın isimler ise, Frankfurt'ta forma giyen Andre Silva ve Leuven'in golcüsü Thomas Henry. Her iki forvetin de, bu sezon kendi liglerinde 16 golü var.

Son 10 maçta 13 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışını ilk sırada götüren Boupendza, formunu her geçen gün yukarı çekiyor.

Tabelayı etkileyemediği ilk 4 maçın ardından siftahı Çaykur Rizespor karşısında yapan Boupendza, 4 gol attığı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla birlikte 'durdurulamaz' hale geldi.

Son 10 maçta 13 kez fileleri havalandıran Boupendza, yalnızca bu periyottaki gol sayısıyla dahi yarışın ilk sırasında yer alıyor.