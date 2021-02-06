Aytemiz Alanyaspor'un gollerini penaltıdan 32. dakikada Adam Bareiro, 90+5. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 25. dakikada Montassar Talbi attı.

4 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekip, başarılı grafiğini bu karşılaşmada da sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Khouma Babacar ve milli takımına çağrılan El Mami Tetah maçta forma giyemeyecek.

Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini gidermeyi hedefliyor.

Konuk ekipte sakatlığı süren Loic Remy karşılaşmada görev alamayacak.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Alanyaspor'dan Berkan Kutlu, sağ kanattan ceza sahası içine girerek pasını çıkardı. Kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Davidson'ın çektiği sert şut üst direğin yakınından dışarı çıktı.

19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak, sol kanattan içeriye girer girmez ortasını yaptı. Soderlund'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

23. dakikada Alanyaspor, Caulker ile gole yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu çıkardı. Sonrasında ise hakem Rizespor lehine bir faul verdi.

GOL - 25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Rizespor, rakip alanda faul sonrası topu alan Melnjak arka direğe ortaladı. Talbi'nin iyi yükselerek vurduğu top, yan direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 32. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Maubandje, uzun pasıyla Davidson'ı topla buluşturdu. Rakip alana girer girmez Emir Dilaver'in müdahalesiyle Davidson, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

VAR İNCELEMESİ - 35. dakikada Alanyaspor'un Salih Uçan ile attığı gol 'VAR' sonrası iptal edildi. Hakem Mete Kalkavan, Ceyhun Gülselam'ın topu aldığı sırada Moroziuk'a faul yaptığını belirledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]